Краматорськ готовий палити орду

Зустрічатися загарбника приготувалися у Краматорську, що на Донеччині. Там жителі допомагають робити "коктейлі Молотова", щоб зупинити ворога.

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Місцеві заявляють, що їх ніхто не утискає в Україні, тому й визволяти нікого не потрібно. Українці не раді російським солдатам на своїй території.

"Ми хочемо жити на своїй землі, ми хочемо, щоб Краматорськ залишився Україною, нас не треба "звільняти", ми російськомовне населення, нас ніхто не утискує, у нас все добре", – сказала одна з жительок міста.

Дивіться відео, як у Краматорську роблять "коктейлі Молотова"

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