При встрече оказалось, что мужчина был пьян. Патрульных он попросил проверить, не разыскивают ли его.
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Проверив базы, доступные правоохранителям, оказалось, что 41-летнего местного жителя действительно активно разыскивает Краматорское РУ полиции за неоднократные кражи,
– говорится в сообщении патрульных.
На данный момент правоохранители выясняют ситуацию, а грабителя отвезли в Краматорское отделение полиции.
Забавные истории с грабителями
- В Ужгороде вооруженный грабитель зашел на кухню и увидел хозяина, который раньше вернулся с работы. 32-летний мужчина ранее был осужден за имущественные преступления.
- Женщина в Черкасской области обнаружила в своем доме грабителя, который заснул прямо на месте преступления. Возле него лежала книга по саморазвитию.
- 34-летний одессит за один вечер дважды стал жертвой грабителей. Сначала мужчину обворовала молодая женщина, а впоследствии он пострадал от рук иностранца.
- В Одессе 45-летняя женщина обнаружила в своей квартире грабителя. Он пробрался в дом, но ничего не украл, потому что уснул на диване. Когда пьяный мужчина проснулся, то не планировал оттуда уходить, поэтому хозяйка вызвала полицию.
Полное сообщение Патрульной полиции Краматорска и Славянска:
В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных.
23 ноября в полицию поступило обращение информационного характера. На линию 102 гражданин сообщил, что он нуждается в консультации.
Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был выпивший и попросил проверить, находится ли он в розыске.
По имеющимся у полицейских базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске Краматорским РУ полиции за неоднократные кражи.
Для выяснения всех обстоятельств события мужчину доставили в Краматорское РУ полиции.