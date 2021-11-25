При зустрічі виявилось, що чоловік був п'яним. Патрульних він попросив перевірити, чи його не розшукують.

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Перевіривши бази, які є у доступі правоохоронців, виявилось, що 41-річного місцевого мешканця дійсно активно розшукує Краматорський РУ поліції за неодноразові крадіжки,

– йдеться у повідомленні патрульних.

Наразі правоохоронці з'ясовують ситуацію, а грабіжника відвезли до Краматорського відділу поліції.

Кумедні історії з грабіжниками

Повний допис Патрульної поліції Краматорська і Слов'янська:

У Краматорську чоловік у розшуку сам на себе викликав патрульних.

23 листопада до поліції надійшло звернення інформаційного характеру. На лінію 102 громадянин повідомив, що він потребує консультації.

Прибувши за місцем виклику, патрульні зустрілися з заявником. Чоловік був напідпитку та попросив перевірити, чи перебуває він у розшуку.

За наявними у поліцейських базами патрульні встановили, що 41-річний місцевий мешканець дійсно перебуває в активному розшуку Краматорським РУ поліції за неодноразові крадіжки.

Тож для з’ясування усіх обставин події чоловіка доставили до Краматорського РУ поліції.