Правоохоронці встановили, що грабіжнику – 32 роки. Його вже судили за майнові злочини.
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У чужу квартиру грабіжник потрапив, відтиснувши балконні двері. Коли нападник побачив 65-річного господаря квартири, то почав погрожувати йому ножем.
Грабіжник вимагав віддати йому усю готівку, яка була у помешканні. Не знайшовши грошей, нападник втік. Тим часом стурбований господар квартири зателефонував до поліції та розповів, що сталося.
Правоохоронці негайно прибули на місце події. Грабіжника вдалося затриматися по "гарячих слідах". У чоловіка виявили ніж, яким він погрожував господарю квартири.
Якщо вину нападника доведуть, йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.
Грабіжники напали на заправку
- Днями на Закарпатті стався ще один інцидент з грабіжниками. У Берегові двоє зловмисників пограбували АЗС. Грабіжники вкрали 31 500 гривень, понад 9 тисяч доларів та мобільний телефон.
- Коли зловмисників затримали, при них виявили зброю, психотропні речовини, а також посвідчення співробітників правоохоронних органів. Можливо, документи – підроблені.
- Наразі усе вилучене у грабіжників досліджують експерти.