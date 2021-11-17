Что известно о попытке ограбления в Ужгороде

Правоохранители установили, что грабителю – 32 года. Его уже судили за имущественные преступления.

Заметьте "Сорвало крышу": СМИ узнали имя киевлянина, который швырял в чужие авто бутылки из окна

В чужую квартиру грабитель попал, отжав балконную дверь. Когда нападавший увидел 65-летнего хозяина квартиры, начал угрожать ему ножом.

Грабитель требовал отдать ему всю наличность, которая была в доме. Не найдя денег, нападавший скрылся. Тем временем обеспокоенный хозяин квартиры позвонил по телефону в полицию и рассказал, что произошло.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Грабителя удалось задержать по "горячим следам". У мужчины обнаружили нож, которым он угрожал хозяину квартиры.

Обратите внимание! Если вину нападавшего докажут, ему грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы.

Грабители напали на заправку