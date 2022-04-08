В Краматорске объявили экстренную эвакуацию автотранспортом после ракетного удара по вокзалу

После ужасных ракетных обстрелов российских оккупантов по Краматорску в городе объявили срочную эвакуацию частным транспортом.

Как сказал городской голова Краматорска Александр Гончаренко во время брифинга, в настоящее время городу не хватает 30 водителей, которые могли бы помочь с эвакуацией.

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Гончаренко рассказал, что лично находился на месте трагедии. Туда он прибыл через 7 минут после сообщения об обстреле.

7 минут – это ровно столько времени, сколько нужно, чтобы доехать туда. То, что я увидел – не дай Бог кому-нибудь в жизни такое увидеть. Это ужас. 4000 человек. Если бы оккупанты попали непосредственно в вокзал, погибли бы 4000 человек,

– подчеркнул глава Краматорска.

Он подчеркнул, что это был умышленный удар, ведь оккупанты знают, что Краматорск – это центр эвакуации.

Брифинг Александра Гончаренко: смотрите видео

Что известно об обстреле вокзала Краматорска

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска, откуда эвакуировались люди. В то время там находились почти 4 тысячи людей, ожидавших поезда. Приблизительно 90% из них – женщины и дети.

По последним данным, известно о 50 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами. Врачи для спасения людей прибыли из соседних украинских городов.

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