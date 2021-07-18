Банальный разбой теряет позиции: в Краматорске орудуют настоящие короли контрафакта

Нынешний административный центр Донецкой области Краматорск издавна славился машиностроением и считался неформальной столицей ювелиров. Впрочем, в его истории есть страница, которой город не гордится. И она – о преступности.

Еще в советское время Краматорск был настолько проблемным, что там даже действовал комендантский час. И хотя большинство криминальных авторитетов того времени давно переселились на кладбища, их дело живое.

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Правда, банальный разбой уже давно потерял позиции. Теперь здесь орудуют короли контрафакта.

2014 год изменил жизнь Краматорска

2014 год полностью изменил жизнь жителей индустриального Краматорска. 12 апреля его захватили пророссийские боевики. После почти 3 месяцев оккупации город с боями освободили украинские военные. Но на этом его беды не закончились.

В феврале 2015 года Краматорск попал под мощный обстрел. Российские ракеты "Смерч" забрали тогда 17 жизней. Но ощущение, что совсем рядом – зона боевых действий, никуда не исчезло.

Для большинства населения – это постоянное состояние тревоги. Однако есть и такие, кого близость "русского мира" вполне устраивает...

Состав с табачным контрафактом

В начале июля в Краматорске пограничники вместе с сотрудниками СБУ, Национальной полиции и фискальных служб провели мощную операцию. Группа злоумышленников превратила обычный гараж на склад с табачным контрафактом.



Находка правоохранителей в Краматорске / Фото Краматорского пограничного отряда

Ассортимент – "интернациональный". Среди всего – продукция из Объединенных Арабских Эмиратов, и коробки из Беларуси и Приднестровья. Всего 19 тысяч пачек на более чем миллион гривен.

В Краматорске обнаружили гараж, полный "интернациональных" сигарет: смотрите видео

Среди всего этого разнообразия бросается в глаза товар с временно оккупированных территорий. Донецкая фабрика "Хамадей" банкротиться не собирается. Потому что имеет клиентов не только среди боевиков.

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Ликвидированное силовиками хранилище – далеко не первая и не самая большая база накопления контрафакта в регионе. В последние годы их уничтожают десятками. Самый популярный товар – сигареты и алкоголь.

К примеру, осенью 2020 года пограничники вместе с коллегами накрыли целую сеть таких подпольных логистических центров. В результате из незаконного оборота изъяли продукцию на 13,5 миллионов гривен.

Но несмотря на огромные убытки и уголовную ответственность за сделки с подакцизом, склады "а-ля гараж" появляются снова и снова. Уже в других местах. А это значит, что кто-то и в дальнейшем будет травиться фальсификатом. А кто-то – набивать карманы.

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