В Краматорске 8 мая произошел несчастный случай на одном из аттракционов. Инцидент произошел в парке "Юбилейный" на так называемой "Игле".

На огромной механической качели тяжелые ушибы ног получила одна из посетительниц. Местные СМИ сообщают, что это – из-за халатности оператора.

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Посетительница врезалась ногами в лестницу

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что девушка с разгона врезалась конечностями в металлические ступеньки. Их просто забыли убрать из-под аттракциона.

После этого вызвали полицию и скорую. Пострадавшую забрали врачи. А вот, говорят свидетели событий, "Игла" продолжила работать.

Площадку арендует частный предприниматель

В администрации парка, говорят, что травма произошла на площадке, которую арендует частный предприниматель. Вроде полиция провела расследование и позволила качели и дальше работать. Да и родители потерпевшей претензий не предъявили.

Обратите внимание! В полиции говорят, что начали расследование по этому факту.

Смотрите видео жуткого столкновения: