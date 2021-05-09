Ногами – в металлическую лестницу: в Краматорске произошел несчастный случай на аттракционе
В Краматорске 8 мая произошел несчастный случай на одном из аттракционов. Инцидент произошел в парке "Юбилейный" на так называемой "Игле".
Источник:"Краматорск 24"
На огромной механической качели тяжелые ушибы ног получила одна из посетительниц. Местные СМИ сообщают, что это – из-за халатности оператора.
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Посетительница врезалась ногами в лестницу
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что девушка с разгона врезалась конечностями в металлические ступеньки. Их просто забыли убрать из-под аттракциона.
После этого вызвали полицию и скорую. Пострадавшую забрали врачи. А вот, говорят свидетели событий, "Игла" продолжила работать.
Площадку арендует частный предприниматель
В администрации парка, говорят, что травма произошла на площадке, которую арендует частный предприниматель. Вроде полиция провела расследование и позволила качели и дальше работать. Да и родители потерпевшей претензий не предъявили.
Смотрите видео жуткого столкновения:
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