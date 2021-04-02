В Донецкой области 42-летняя женщина притворялась работницей диагностического центра. Она брала у пациентов анализы, никуда их не отправляла и отдавала фальшивые справки.

Как женщина подделывала справки ПЦР-тестов

Заверив клиентов в якобы официальной сдаче анализов, женщина не передавала отобранные образцы в диагностический центр. Она собственноручно изготавливала справки на имя заказчиков с указанием отрицательных результатов.

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Цена одного поддельного документа – 800 гривен. Прибыль от такого "бизнеса" женщина тратила на приобретение имущества для дальнейшего развития деятельности.

Что грозит за подделку ковид-справок

Краматорская окружная прокуратура завершила досудебное расследование.

Ее обвиняют по трем статьям в:

завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,

приобретении, использовании и легализации имущества, полученного преступным путем,

подделке официальных документов, совершенных повторно.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкциям статей – до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

Подделка COVID-справок: последние новости