Брала анализы, а исследования не проводила: в Краматорске женщина подделывала ковид-справки
В Донецкой области 42-летняя женщина притворялась работницей диагностического центра. Она брала у пациентов анализы, никуда их не отправляла и отдавала фальшивые справки.
Источник:прокуратура Донецкой области
Как женщина подделывала справки ПЦР-тестов
Заверив клиентов в якобы официальной сдаче анализов, женщина не передавала отобранные образцы в диагностический центр. Она собственноручно изготавливала справки на имя заказчиков с указанием отрицательных результатов.
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Цена одного поддельного документа – 800 гривен. Прибыль от такого "бизнеса" женщина тратила на приобретение имущества для дальнейшего развития деятельности.
Что грозит за подделку ковид-справок
Краматорская окружная прокуратура завершила досудебное расследование.
Ее обвиняют по трем статьям в:
- завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,
- приобретении, использовании и легализации имущества, полученного преступным путем,
- подделке официальных документов, совершенных повторно.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкциям статей – до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.
Подделка COVID-справок: последние новости
- В Киеве мошенник действовал по более простой схеме: просто продавал бумажки с отрицательным результатом теста за 500 гривен. Клиентов он находил в социальных сетях.
- В городе Костополь, что в Ровенской области, подделкой занялась владелица туристической фирмы. Она продавала справки об отсутствии коронавируса для выезда за границу. За такую "услугу" женщина брала 400 – 500 гривен.
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