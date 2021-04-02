Брала аналізи, а дослідження не проводила: у Краматорську жінка підробляла ковід-довідки
На Донеччині 42-річна жінка прикидалася працівницею діагностичного центру. Вона брала у пацієнтів аналізи, нікуди їх не відправляла і віддавала фальшиві довідки.
Джерело:прокуратура Донеччини
Як жінка підробляла довідки ПЛР-тестів
Запевнивши клієнтів у нібито офіційній здачі аналізів, жінка не передавала відібрані зразки до діагностичного центру. Вона власноруч виготовляла довідки на ім’я замовників із зазначенням негативних результатів.
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Ціна одного підробленого документу – 800 гривень. Прибуток від такого "бізнесу" жінка витрачала на придбання майна для подальшого розвитку діяльності.
Що загрожує за підробку ковід-довідок
Краматорська окружна прокуратура завершила досудове розслідування.
Її обвинувачують за трьома статтями у:
- заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,
- набутті, використанні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом,
- підробленні офіційних документів, вчинених повторно.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкціями статей – до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 2 років.
Підробка COVID-довідок: останні новини
- У Києві шахрай діяв за простішою схемою: просто продавав папірці із негативний результатом тесту за 500 гривень. Клієнтів він знаходив у соціальних мережах.
- У місті Костопіль, що в Рівненській області, підробкою зайнялася власниця туристичної фірми. Вона продавала довідки про відсутність коронавірусу для виїзду за кордон. За таку "послугу" жінка брала 400 – 500 гривень.
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