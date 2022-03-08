Сегодня на месте обстрелов, где погибли жители, люди вышли на митинг с украинскими флагами и плакатами, передает 24 канал. На одних просят НАТО закрыть небо над Украиной, на других – дают указания, куда идти оккупантам. Понятно, что вслед за "русским кораблем".

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"Русский мир" сломал нашу жизнь

Люди рассказывают, что украинцы – мирная нация. Все жили обычной жизнью – сеяли поля, собирали урожай, писали стихи, мечтали, путешествовали... но вдруг "русский мир" эту жизнь на сегодня сломал.

Люди скандируют:

"НАТО – закрой небо над Украиной";

"Краматорск – это Украина";

"Донецкая область – это Украина";

"Слава Украине – Героям Слава".

Россия не может больше существовать

Жители Краматорска называют Россию – бывшей страной, ведь такой страны больше не должно существовать. Страны, которая разрушила нашу жизнь.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что точное количество жертв и раненых будут устанавливать правоохранители. Сейчас специалисты еще не пришли к окончательному выводу о том, какое именно оружие применили россияне. По предварительной информации, речь идет о крылатой ракете.

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