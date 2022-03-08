Сьогодні на місці обстрілів, де загинули мешканці, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами та плакатами, передає 24 канал.На одних просять НАТО закрити небо над Україною, на інших – дають вказівки, куди йти окупантам. Зрозуміло, що вслід за "російським кораблем".

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"Рускій мір" зламав наше життя

Люди розповідають, що українці – мирна нація. Усі жили звичайним життя – сіяли поля, збирали урожай, писали вірші, мріяли, подорожували… Але раптом "рускій мир" це життя на сьогодні зламав.

Люди скандують:

"НАТО – закрий небо над Україною";

"Краматорськ – це Україна";

"Донеччина – це Україна";

"Слава Україна – Героям Слава".

Росія не може більше існувати

Жителі Краматорська називають Росію – колишньою країною, адже такої країни більше не має існувати. Країни, яка зруйнували наше життя.

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що точну кількість жертв та поранених будуть встановлювати правоохоронці. Наразі фахівців ще не дійшли остаточного висновку щодо того, яку саме зброю застосували росіяни. За попередньою інформацією, мовиться про крилату ракету.

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