Ворог атакував українське місто 6 березня. На жаль, багато місцевих мешканців внаслідок обстрілу зазнали травм, щонайменше 2 людей загинули, пише 24 канал.

Читайте також "Росія наш ворог": у Краматорську 84-річний дідусь намагався потрапити на війну з окупантами​

Росіяни обстрілювали Краматорськ

Як пояснив Павло Кириленко, очільник Донецької ОВА, точну кількість жертв та поранених встановлюватимуть правоохоронці. Наразі фахівців ще не дійшли остаточного висновку щодо того, яку саме зброю застосували росіяни. За попередньою інформацією, мовиться про крилату ракету.

На відео з Краматорська, яке отримав у своє розпорядження 24 канал, видно моторошні наслідки руйнувань після ворожого обстрілу. Російські загарбники влучили у низку будинків.

Наслідки обстрілу росіянами Краматорська: дивіться відео 24 каналу

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!