Про це розповіла кореспондентка з Краматорська в ефірі 24 каналу. За її словами, вона зустріла 84-дідуся, який готувався йти воювати проти країни-агресорки.

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Дідусь іде воювати

Дідусь ніс пакети й на запитання журналістки чи запасається так харчами, аби перебути війну, літній чоловік відповів, що – зовсім ні. Він заявив, що зараз "скине" ці продукти в рюкзак та піде воювати.

Як зазначила журналістка, коли старенького запитали про вік і додали, що його ймовірно не візьмуть – він заявив, що це не має значення. Водночас наголосив: "Росія наш – ворог. Ми тут знаємо, хто наш ворог".

Бабуся дістає "заначку"

Крім того, журналістка також розповіла ще одну історію. Бабуся віддала волонтерам свої гроші, які збирала роками. Вона наполягала їх взяти, зазначаючи, що їй вони, можливо, вже не знадобляться на відміну від волонтерів.

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