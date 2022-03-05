Об этом рассказала корреспондентка из Краматорска в эфире 24 канала. По ее словам, она встретила 84-дедушку, который готовился идти воевать против страны-агрессора.

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Дедушка идет воевать

Дедушка нес пакеты и на вопрос журналистки запасается ли он так продовольствием, чтобы переждать войну, пожилой мужчина ответил, что вовсе нет. Он заявил, что сейчас "забросит" эти продукты в рюкзак и пойдет воевать.

Как отметила журналистка, когда старика спросили о возрасте и добавили, что его вероятно не возьмут – он заявил, что это не имеет значения. В то же время подчеркнул: "Россия наш враг. Мы здесь знаем, кто наш враг".

Бабушка достает "заначку"

Кроме того, журналистка также рассказала еще одну историю. Бабушка отдала волонтерам свои деньги, которые копила годами. Она настаивала их взять, отмечая, что ей они, возможно, уже не понадобятся в отличие от волонтеров.

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