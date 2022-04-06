Воины 81 аэромобильной бригады нанесли оккупантам очередные потери личного состава. Охота на врага показалась удачной.
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Ликвидация врага
Нашим героям удалось уничтожить подразделение радиоэлектронной борьбы ВС российской федерации. Также под огонь наших героев попали вражеские спецназовцы, охранявшие подразделение РЭБ.
Фото трофеев:
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