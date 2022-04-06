Воїни 81 аеромобільної бригади завдали окупантам чергових втрат особового складу. Полювання на ворога видалося вдалим.

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Ліквідація ворога

Нашим героям вдалося знищити підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС російської федерації. Також під вогонь наших героїв потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.

Фото трофеїв:

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