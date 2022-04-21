6-летний лабрадор Красавчик стал настоящей собакой-защитником. Его с детства воспитывала возлюбленная военнослужащего "Бескида". Но сейчас пес вместе с ним на передовой. Военные в шутку называются Красавчика "большим котом", ведь он очень ласковый и спокойный.

К теме Одним из символов несокрушимости Бородянки стал кот

Хозяин часто берет Красавчика на боевые задания. И на одном из них собака спасла ему жизнь.

Я высунулся из окопа где-то по грудь, – рассказывает "Бескид". – А он взял и затащил меня в безопасное место.

Военный говорит, что собака все понимает и чувствует опасность вокруг.

Собаки и коты на войне: верные товарищи, утешение и защитники Украины

В то же время, Красавчик – очень игривый и иногда озорничает. Если его не берут на боевые задания, он показательно "обижается" – обмазывается пылью или грязью и ложится на спальник хозяина. Правда, когда его пакость замечают, делает вид, что делать так совсем не хотел.

Друзья на всю жизнь

Животные на фронте – большое утешение для украинских солдат. Они не только успокаивают и морально поддерживают их, но иногда спасают жизнь. А потом четвероногие становятся для воинов верными и надежными друзьями на всю жизнь.

Обратите внимание – как люди переживали зверства в Бородянке: смотрите видео