6-річний лабрадор Красавчик став справжнім собакою-захисником. Його змалечку виховувала кохана військовослужбовця "Бескида". Але зараз пес разом з ним на передовій. Військові жартома називаються Красавчика "великим котом", адже він дуже лагідний та спокійний.

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Господар часто бере Красавчика на бойові завдання. І на одному з них собака врятував йому життя.

Я висунувся з окопа десь по груди, – розповідає "Бескид". – А він взяв і затягнув мене в безпечне місце.

Військовий каже, що собака все розуміє і відчуває небезпеку, яка навколо.

Собаки і коти на війні: вірні товариші, розрада та захисники України

В той же час, Красавчик – дуже грайливий та іноді бешкетує. Якщо його не беруть на бойові завдання, він показово "ображається" – обмазується пилом чи брудом і влягається на спальнику господаря. Щоправда, коли його шкоду помічають, удає, що робити так зовсім не хотів.

Друзі на все життя

Тварини на фронті – велика розрада для українських солдатів. Вони не тільки заспокоюють та морально підтримують їх, а й подеколи рятують життя. А потім чотирилапі стають для воїнів вірними та надійними друзями на все життя.

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