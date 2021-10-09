Больше всего "досталось" Бердянской косе. Так, вода 8 октября вплотную подошла к дороге, соединяющей косу с"землей"
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Подтопило электроопоры
На косе подтопило электроопоры. Коммунальщики сняли с одного столба изолированный провод, чтобы предупредить обрыв сети наружного освещения, если опора упадет. Об этом рассказал заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.
Электрики следят за ситуацией с электроснабжением на косе.
Пена и подтопленные электроопоры / Фото"Бердянск 24":
"Капучино" в Кирилловке
На другом запорожском курорте, в поселке Кирилловка, волны "всбили капучино". Так называют толстый слой пены, покрывший пляжи после шторма.
К слову, в Мелитополе ветер повалил столб.
Такое явление в Кирилловке не впервые
Бежевая пена укрывает пляжи Кирилловки уже не первый год. Пользователи сети часто делятся красивыми фото "капучинового" пляжа.