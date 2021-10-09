Найбільше "дісталося" Бердянській косі. Так, вода 8 жовтня впритул підійшла до дороги, що з'єднує косу із "землею"
До речі Небезпечніший за медуз: в Азовському морі почав активно розмножуватися хижак
Підтопило електроопори
На косі підтопило електроопори. Комунальники зняли з одного стовпа ізольований дріт, щоб попередити обрив мережі зовнішнього освітлення, якщо опора впаде. Про це розповів заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Електрики слідкують за ситуацією з електропостачанням на косі.
Піна та підтоплені електоопори / Фото "Бердянськ 24":
"Капучіно" у Кирилівці
На іншому запорізькому курорті, у селищі Кирилівка, хвилі "збили капучіно". Так називають товстий шар піни, який вкрив пляжі після шторму.
До слова, у Мелітополі вітер повалив стовп.
Таке явище в Кирилівці не вперше
Бежева піна вкриває пляжі Кирилівки вже не перший рік. Користувачі мережі часто діляться красивими фото "капучінового" пляжу.