Найбільше "дісталося" Бердянській косі. Так, вода 8 жовтня впритул підійшла до дороги, що з'єднує косу із "землею"

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Підтопило електроопори

На косі підтопило електроопори. Комунальники зняли з одного стовпа ізольований дріт, щоб попередити обрив мережі зовнішнього освітлення, якщо опора впаде. Про це розповів заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Електрики слідкують за ситуацією з електропостачанням на косі.

Піна та підтоплені електоопори / Фото "Бердянськ 24":

"Капучіно" у Кирилівці

На іншому запорізькому курорті, у селищі Кирилівка, хвилі "збили капучіно". Так називають товстий шар піни, який вкрив пляжі після шторму.

До слова, у Мелітополі вітер повалив стовп.

Таке явище в Кирилівці не вперше

Бежева піна вкриває пляжі Кирилівки вже не перший рік. Користувачі мережі часто діляться красивими фото "капучінового" пляжу.