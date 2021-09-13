Директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик объяснил, что хищные рапаны сильно вредят Азовскому морю, ведь в нем нет природных врагов соответствующего моллюска – морских звездочек. Именно из-за этого размножение будет быстрым.

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В Азовском море может сократиться количество мидий

В то же время в море, по информации эксперта, резко будет сокращаться количество мидий – рапаны ими питаются. Популяция рапанов увеличивается такими же объемами, как это происходит с медузами.

Директор Приазовского национального парка отметил, что медузы появляются периодически, однако рапаны могут через несколько лет привести к катастрофе.

На зиму (медузы – 24 канал) вымерзают, а рапаны зимуют. Думаю, что через несколько лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов,

– добавил Дмитрий Воловик.

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Нашествие медуз в Азовском море: коротко