Двое парней, стоя по пояс в Азовском море, устроили "бой". Они бросали друг в друга медуз.

К теме Море превратилось в "фарш из медуз": в сети обнародовали новое видео с курортной Кирилловки

Очевидцы сняли такое "развлечение" на видео и опубликовали в соцсетях. На ролике слышно, что мужчины громко смеются. Другие отдыхающие с берега восклицают: "Ого".

Комментируют видео пользователи социальных сетей.

  • "Это очень опасное развлечение. Слизь медузы может попасть в глаза!"
  • "Впервые видят медуз? Как дети..."
  • "Наши не пропадут!"

Мужчины в Кирилловке устроили бой медузами: смотрите видео info_kirillovka

Азовское море страдает от нашествия медуз: главное

  • Нашествие медуз в 2021 году зафиксировали в июле на пляжах Бердянска.
  • Впоследствии нашествие животных накрыло берега Кирилловки и Лазурного. Коса Пересыпь была буквально усеяна ими.
  • В Кирилловке несколько баз установили рыбацкие сетки. Это позволило очистить море от медуз.
  • Однако уже 5 августа 2021 года количество животных на пляжах снова возросло до таких количеств, что туристы просто не могли купаться в море.