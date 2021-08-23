Двоє хлопців, стоячи по пояс в Азовському морі, влаштували "бій". Вони кидали одне в одного медуз.
До теми Море перетворилося на "фарш з медуз": в мережі оприлюднили нове відео з курортної Кирилівки
Очевидці зняли таку "розвагу" на відео та опублікували у соцмережах. На ролику чути, що чоловіки голосно сміються. Інші відпочивальники із берега вигукують: "Ого".
Коментують відео також і користувачі соціальних мереж.
- "Це дуже небезпечна розвага. Слиз медузи може потрапити в очі!"
- "Вперше бачать медуз? Як діти..."
- "Наші не пропадуть!"
Чоловіки у Кирилівці влаштували бій медузами: дивіться відео info_kirillovka
Азовське море потерпає від нашестя медуз: головне
- Навалу медуз вперше у 2021 році зафіксували у липні на пляжах Бердянська.
- Згодом нашестя тварин накрило береги Кирилівки та Лазурного. Коса Пересип була буквально всіяна ними.
- У Кирилівці кілька баз встановили рибацькі сітки. Це дозволило очистити море від медуз.
- Однак вже 5 серпня 2021 року кількість тварин на пляжах знову зросла до таких кількостей, що туристи просто не могли купатись у морі.