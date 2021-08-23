Двоє хлопців, стоячи по пояс в Азовському морі, влаштували "бій". Вони кидали одне в одного медуз.

До теми Море перетворилося на "фарш з медуз": в мережі оприлюднили нове відео з курортної Кирилівки

Очевидці зняли таку "розвагу" на відео та опублікували у соцмережах. На ролику чути, що чоловіки голосно сміються. Інші відпочивальники із берега вигукують: "Ого".

Коментують відео також і користувачі соціальних мереж.

"Це дуже небезпечна розвага. Слиз медузи може потрапити в очі!"

"Вперше бачать медуз? Як діти..."

"Наші не пропадуть!"

Чоловіки у Кирилівці влаштували бій медузами: дивіться відео info_kirillovka

Азовське море потерпає від нашестя медуз: головне