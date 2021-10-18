Местные СМИ сообщают о том, что на остановках утром 18 октября образовались толпы. Они с 7 утра пытались выехать на работу, однако маршруток на рейсах не хватало, чтобы забрать всех.

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В Херсоне очереди на остановках

Из-за введения красной зоны, в общественном транспорте Херсона могут ездить только люди на сидячих местах. Поэтому маршрутчики заявили о невыгодности перевозок.

Перевозчики просто не вышли на работу, мотивируя свои действия подорожанием газа и штрафами за переполненные автобусы от полиции.



Очередь на остановке в Херсоне / Фото "Моста"

Маршрутчики боятся штрафов и цен на газ

По словам советника мэра Юрия Стельмашенко, маршрутчики ссылаются на риск получить огромный штраф и отсутствие выгоды от перевозок.

Поскольку расходы из-за цены на газ выросли, а количество пассажиров ограничено,

– рассказал Стельмашенко.

Он добавил, что власть работает, чтобы увеличить количество рейсов для коммунального транспорта. Так, хотят максимально увеличить рейсы коммунальных троллейбусов.

К тому же ведут переговоры с патрульной полицией о возможности введения неполного ограничения. Так, рассматривают вариант заполнения салона стоячими пассажирами от количества сидящих на +50%.

Люди ездят без масок

Между тем депутат Херсонского городского совета Оксана Пагомий в фейсбуке заявила, что правила карантина при перевозках не соблюдают. По ее словам, в коммунальной маршрутке №14 из 17 пассажиров лишь трое были в масках.

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