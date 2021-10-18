Местные СМИ сообщают о том, что на остановках утром 18 октября образовались толпы. Они с 7 утра пытались выехать на работу, однако маршруток на рейсах не хватало, чтобы забрать всех.
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В Херсоне очереди на остановках
Из-за введения красной зоны, в общественном транспорте Херсона могут ездить только люди на сидячих местах. Поэтому маршрутчики заявили о невыгодности перевозок.
Перевозчики просто не вышли на работу, мотивируя свои действия подорожанием газа и штрафами за переполненные автобусы от полиции.
Очередь на остановке в Херсоне / Фото "Моста"
Маршрутчики боятся штрафов и цен на газ
По словам советника мэра Юрия Стельмашенко, маршрутчики ссылаются на риск получить огромный штраф и отсутствие выгоды от перевозок.
Поскольку расходы из-за цены на газ выросли, а количество пассажиров ограничено,
– рассказал Стельмашенко.
Он добавил, что власть работает, чтобы увеличить количество рейсов для коммунального транспорта. Так, хотят максимально увеличить рейсы коммунальных троллейбусов.
К тому же ведут переговоры с патрульной полицией о возможности введения неполного ограничения. Так, рассматривают вариант заполнения салона стоячими пассажирами от количества сидящих на +50%.
Люди ездят без масок
Между тем депутат Херсонского городского совета Оксана Пагомий в фейсбуке заявила, что правила карантина при перевозках не соблюдают. По ее словам, в коммунальной маршрутке №14 из 17 пассажиров лишь трое были в масках.
Локдаун в Херсонской области: главное
- Херсонская область 15 октября первая в Украине получила ограничения красной карантинной зоны.
- В области посетителей не принимают заведения общественного питания, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры.
- Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.
- Впрочем, ограничения не касаются заведений, где все работники и посетители имеют "зеленый сертификат" вакцинации или отрицательный ПЦР, сделанный за 72 часа.