Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на зупинках вранці 18 жовтня утворилися натовпи. Вони із 7 ранку намагалися виїхати на роботу, однак маршруток на рейсах бракувало, аби забрати всіх.
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У Херсоні черги на зупинках
Через введення червоної зони, у громадському транспорті Херсона можуть їздити лише люди на сидячих місцях. Відтак маршрутники заявили про невигідність перевезень.
Перевізники просто не вийшли на роботу, мотивуючи свої дії подорожчанням газу і штрафами за переповнені автобуси від поліції.
Черга на зупинці у Херсоні / Фото "Мосту"
Маршрутники бояться штрафів і цін на газ
За словами радника мера Юрія Стельмашенко, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.
Оскільки витрати через ціну на газ зросли, а кількість пасажирів обмежена,
– розповів Стельмашенко.
Він додав, що влада працює, аби збільшити кількість рейсів для комунального транспорту. Так хочуть максимально збільшити рейси комунальних тролейбусів.
До того ж ведуть переговори із патрульною поліцією щодо можливості введення неповного обмеження. Так, розглядають варіант заповнення салону стоячими пасажирами від кількості сидячих на +50%.
Люди їздять без масок
Тим часом депутатка Херсонської міської ради Оксана Пагомій у фейсбуці заявила, що правил карантину під час перевезень не дотримуються. За її словами, у комунальній маршрутці №14 із 17 пасажирів лише троє були у масках.
Локдаун у Херсонській області: головне
- Херсонська область 15 жовтня перша в Україні отримала обмеження червоної карантинної зони.
- В області відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.
- Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.
- Втім, обмеження не стосуються закладів, де усі працівники і відвідувачі мають "зелений сертифікат" вакцинації чи негативний ПЛР, зроблений за 72 години.