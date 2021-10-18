Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на зупинках вранці 18 жовтня утворилися натовпи. Вони із 7 ранку намагалися виїхати на роботу, однак маршруток на рейсах бракувало, аби забрати всіх.

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У Херсоні черги на зупинках

Через введення червоної зони, у громадському транспорті Херсона можуть їздити лише люди на сидячих місцях. Відтак маршрутники заявили про невигідність перевезень.

Перевізники просто не вийшли на роботу, мотивуючи свої дії подорожчанням газу і штрафами за переповнені автобуси від поліції.



Черга на зупинці у Херсоні / Фото "Мосту"

Маршрутники бояться штрафів і цін на газ

За словами радника мера Юрія Стельмашенко, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

Оскільки витрати через ціну на газ зросли, а кількість пасажирів обмежена,

– розповів Стельмашенко.

Він додав, що влада працює, аби збільшити кількість рейсів для комунального транспорту. Так хочуть максимально збільшити рейси комунальних тролейбусів.

До того ж ведуть переговори із патрульною поліцією щодо можливості введення неповного обмеження. Так, розглядають варіант заповнення салону стоячими пасажирами від кількості сидячих на +50%.

Люди їздять без масок

Тим часом депутатка Херсонської міської ради Оксана Пагомій у фейсбуці заявила, що правил карантину під час перевезень не дотримуються. За її словами, у комунальній маршрутці №14 із 17 пасажирів лише троє були у масках.

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