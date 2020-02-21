"Красная капелла": как гигантская шпионская организация боролась с диктатурой Гитлера

Подпольная организация "Красная капелла" появились в 1930-х годах с появлением Гитлера. Одна половина членов капеллы были коммунистами, другая – социал-демократами, сторонниками бывшей правящей либеральной партии. Лишь небольшая часть из них были вне политики. Именно с них и началось существование "Красной капеллы".

Название "Красная капелла" появилось из-за полиции безопасности Третьего Рейха. Ее участники передавали сообщения через радиосвязь. Их военные называли музыкантами и дирижерами. Когда выяснилось, что в организации есть много людей, их нарекли оркестром, что по-немецки звучит как kapelle. А "красная" она, потому что информацию "музыканты" передавали в СССР.

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Организация насчитывала около 400 человек. Раскрытые ими секреты привели к увеличению количества жертв среди немецких военных.

Несмотря на пол, темперамент, политические предпочтения или образование, они все были связаны между собой четким противостоянием национал-социализму, непреодолимым желанием прикончить нацистский режим и положить конец войне,

– рассказал родственник одного из членов "Красной капеллы" Гартмут Бойсен Фарид.

Нацисты отлавливали всех, кто нес угрозу режиму. Например, пианист Карлроберт Крейтен негативно высказался о Гитлере в доме подруги своей матери. Его сразу же нашли и повесили.

Всего было три направления деятельности "Красной капеллы":

Харнаки и Шульце-Бойзен с женой работали в Берлине;

"Красная тройка" под руководством Шандора Радо работала в Щвейцарии и сливала информацию британцам и россиянам;

в Брюсселе музыкантами заведовал Леопольд Треппер.

Последний смог открыть торговые компании в некоторых странах Европы и это дало шанс финансово поддерживать все группы сопротивления. Ради безопасности они никогда не пересекались между собой.



Леопольд Треппер – еврейский шпион, который боролся с фашизмом

Группа Леопольда Треппера имела семь отрядов, которые информировали о мощностях немцев в Западной Европе. В 1941 году они предупредили Сталина о предстоящем нападении. Выйти на след этой сети шпионов немецкие спецслужбы смогли только в 1942 году.

Американка Милдред Фиш познакомилась с юристом Арвидом Харнаком в Германии. Они поженились и вместе продолжили "диверсионную" работу против нацизма. Харнаки тайно расклеивали листовки и подпольно встречались со студентами.



Арвид Харнак

В 1936 пара познакомилась с офицером Люфтваффе Гарро Шульце-Бойзеном. Вместе с Харнаками он начал сливать информацию о внутренней кухне нацистов за границу.



Шульце-Бойзен с женой Либертас

В отличие от других групп "Красной капеллы", группа Шульце-Бойзена и Харнака не сотрудничала с Советским Союзом. Через американского посла Дональда Xиca "музыканты" передавали разведданные в США. Основное направление работы было нацелено на дестабилизацию внутри страны.

Что произошло с участниками организации

На борьбу с "Красной капеллой" были брошены объединенные ресурсы:

внутрипартийная служба безопасности SD,

гестапо,

"Абвер".

Шульце-Бойзенов и Харнаков в 1942 и 1943 годах приказал убить сам Гитлер. Сначала их подвесили на мясные крюки, используя фортепианную проволоку – один из самых болезненных и самых страшных способов казни того времени. Других рядовых "музыкантов" вешали или расстреливали.

На Западе Милдред Харнак изображали советской шпионкой, на востоке – марксистской святой. Ее репутация восстановилась только после падения Берлинской стены, когда все файлы рассекретили.



Милдред Харнак с мужем

Шандора Радо арестовали в СССР, обвинили в шпионаже для американцев и британцев и бросили за решетку на восемь лет. Та же история постигла и Леопольда Треппера.

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В общем бойцовские псы Гитлера убили около 50 членов капеллы. В своей стране "Красную капеллу" считали предателями, а за рубежом – шпионами-неудачниками. Но разрушить сеть было недостаточно.

Поджог Рейхстага

27 февраля 1933 года в доме Рейхстага – здания, где заседал одноименный государственный орган Германии – произошел поджог. Гитлер требовал расправы над подозреваемыми.



Поджог Рейхстага в 1933 году

Под прицелом оказались политические оппоненты нового канцлера. По официальной версии, пожар вызвал коммунист Маринус ван дер Люббе. Это стало одной из причин запрета коммунистической партии Германии.

Смотрите видео последствий поджога Рейхстага:

Однако исследователям удалось определить, что Рейхстаг подожгли нацисты с целью установления там своего контроля и дальнейшей узурпации власти. Однако в стране еще остались люди, которые видели, что к власти пришел режим, который будет строить будущее на крови.