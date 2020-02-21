"Червона капела": як гігантська шпигунська організація боролась з диктатурою Гітлера

Підпільна організація "Червона капела" з'явилися у 1930-х роках із появою Гітлера. Одна половина членів капели були комуністами, інша – соціал-демократами, прихильниками колишньої ліберальної правлячої партії. Лише невелика частина з них були поза політикою. Саме із них і почалося існування "Червоної капели".

Назва "Червона капела" з'явилася через поліцію безпеки Третього Рейху. Її учасники передавали повідомлення через радіозв'язок. Їх військові називали музикантами та диригентами. Коли з'ясувалося, що в організації є багато осіб, їх нарекли оркестром, що німецькою звучить як kapelle. А "червона" вона, тому що інформацію "музиканти" передавали в СРСР.

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Організація налічувала близько 400 осіб. Розкриті ними секрети призвели до збільшення кількості жертв серед німецьких військових.

Незважаючи на стать, темперамент, політичні вподобання чи освіту, вони всі були пов'язані між собою чітким протистоянням націонал-соціалізму, непереборним бажанням прикінчити нацистський режим і покласти край війні,

– розповів родич одного із членів "Червоної капели" Гартмут Бойсен Фарід.

Нацисти відловлювали усіх, хто ніс загрозу режиму. Наприклад, піаніст Карлроберт Крейтен негативно висловився про Гітлера у домі подруги своєї матері. Його одразу ж знайшли і повісили.

Загалом було три напрямки діяльності "Червоної капели":

Харнаки і Шульце-Бойзен з дружиною працювали в Берліні;

"Червона трійка" під керівництвом Шандора Радо працювала у Щвейцарії і зливала інформацію британцям і росіянам;

у Брюсселі музикантами завідував Леопольд Треппер.

Останній зміг відкрити торговельні компанії у деяких країнах Європи і це дало шанс фінансово підтримувати усі групи спротиву. Задля безпеки вони ніколи не перетиналися між собою.



Леопольд Треппер – єврейський шпигун, який боровся з фашизмом

Група Леопольда Треппера мала сім загонів, які інформували про потужності німців у Західній Європі. У 1941 році вони попередили Сталіна про майбутній напад. Вийти на слід цієї мережі шпигунів німецькі спецслужби змогли тільки у 1942 році.

Американка Мілдред Фіш познайомилася із юристом Арвідом Харнаком у Німеччині. Вони одружилися і разом продовжили "диверсійну" роботу проти нацизму. Харнаки таємно розклеювали листівки та підпільно зустрічалися зі студентами.



Арвід Харнак

У 1936 пара познайомилась із офіцером "Люфтваффе" Гарро Шульце-Бойзеном. Разом з Харнаками він почав зливати інформацію про внутрішню кухню нацистів за кордон.



Шульце-Бойзен з дружиною Лібертас

На відміну від інших груп "Червоної капели", група Шульце-Бойзена і Харнака не співпрацювала із Радянським Союзом. Через американського посла Дональда Хіса "музиканти" передавали розвіддані до США. Основний напрямок роботи був націлений на дестабілізацію всередині країни.

Що сталося із учасниками організації

На боротьбу з "Червоною капелою" були кинуті об'єднані ресурси:

внутрішньопартійна служба безпеки SD,

гестапо,

"Абвер".

Шульце-Бойзенів і Харнаків у 1942 і 1943 роках наказав вбити сам Гітлер. Спочатку їх підвісили на м'ясні гаки, використовуючи фортепіанний дріт – один із найболючіших і найстрашніших методів страти того часу. Інших рядових "музикантів" вішали або розстрілювали.

На Заході Мілдред Харнак зображували радянською шпигукою, на Сході – марксистською святою. Її репутація відновилася тільки після падіння Берлінської стіни, коли всі файли розсекретили.



Мілдред Харнак з чоловіком

Шандора Радо арештували в СРСР, звинуватили у шпигунстві для американців і британців кинули за ґрати на вісім років. Та ж історія спіткала і Леопольда Треппера.

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Загалом бійцівські пси Гітлера убили близько 50 членів капели. У своїй країні "Червону капелу" вважали зрадниками, а за кордоном – шпигунами-невдахами. Та зруйнувати мережу було недостатньо.

Підпал Рейхстагу

27 лютого 1933 року в будинку Рейхстагуؘ – будівлі, де засідав однойменний державний орган Німеччини – стався підпал. Гітлер вимагав розправи над підозрюваними.



Підпал Рейхстагу у 1933 році

Під прицілом опинились політичні опоненти нового канцлера. За офіційною версією, пожежу спричинив комуніст Марінус ван дер Люббе. Це стало однією з причин заборони комуністичної партії Німеччини.

Дивіться відео наслідків підпалу Рейхстагу:

Однак дослідникам вдалося визначити, що Рейхстаг підпалили нацисти з метою встановлення там свого контролю і подальшої узурпації влади. Однак в країні ще залишилися люди, які бачили, що до влади прийшов режим, який будуватиме майбутнє на крові.