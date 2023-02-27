По имеющейся информации, взорвалась граната в Краснодаре в жилом доме. Ее с собой привез воевавший на Донетчине доброволец.

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Напился и взорвал гранату

Известно, что произошел досадный инцидент – объясним потом, почему – 26 февраля поздно вечером. 34-летний оккупант Кирилл П. устроил алкогольные посиделки в жилом доме по улице Тургенева в Краснодаре. В какой-то момент ему, очевидно, стало скучно. Так что он взял гранату РГД-5, которая позже взорвалась.

Заметим, что привез он ее из зоны боевых действий в Донетчине. Там он находился добровольцем, сражаясь против Украины в так называемой "спецоперации".

В момент взрыва в квартире вместе с оккупантом были сожители с детьми. Они не пострадали. К сожалению, сам Кирилл П. получил лишь осколочные ранения. Ему медики оказали помощь.

Интересно, что в квартире после осмотра обнаружили еще одну гранату. Ее обезвредили саперы. Самому же оккупанту грозит уголовная ответственность за незаконное хранение оружия.

Как бы там ни было, а потери врага продолжают расти бешеными темпами. Ежедневно удается отправлять на тот мир от 500 до 1000 бойцов "второй армии мира".

Скоро будет 150 тысяч "пакетов"