За наявною інформацією, вибухнула граната у Краснодарі у житловому будинку. Її з собою привіз доброволець, котрий воював на Донеччині.
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Напився та підірвав гранату
Відомо, що стався прикрий інцидент – пояснимо потім, чому – 26 лютого пізно ввечері. 34-річний окупант Кирило П. влаштував алкогольні посиденьки у житловому будинку, що на вулиці Тургенєва у Краснодарі. В якийсь момент йому, очевидно, стало нудно. Тож він дістав гранату РГД-5, яка потім вибухнула.
Зауважимо, що привіз він її з зони бойових дій на Донеччині. Там він перебував добровольцем, воюючи проти України у так званій "спецоперації".
У момент вибуху у квартирі разом з окупантом були співмешканці з дітьми. Вони не постраждали. На жаль, сам Кирило П. отримав лиш осколкові поранення. Йому медики надали допомогу.
Цікаво, що у квартирі після огляду виявили ще одну гранату. Її знешкодили сапери. Самому ж окупантові загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї.
Хай там як, а втрати ворога продовжують рости шаленими темпами. Щоденно вдається відправляти на той світ від 500 до 1000 бійців "другої армії світу".
Скоро буде 150 тисяч "пакетів"
- Станом на ранок 27 лютого нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 148 690 російських загарбників. А за минулу добу відправити на "концерт Кобзона" ЗСУ змогли 560 окупантів. Зауважимо, що у зонах ведення активних бойових дій точно підрахувати втрати ворога складно. Тож наведені цифри скромніші.
- Але це ще не все. На брухт вдалося перетворити 3 385 танків, 6 621 бойову броньовану машину, 2 380 артилерійських систем, 475 РСЗВ, 247 засобів ППО.
- Також на балансі ворожого війська на 300 літаків, 288 гелікоптерів, 873 крилаті ракети, 2 048 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 18 суден, 5 248 автомобілів і автоцистерн і 230 одиниць спецтехніки менше.