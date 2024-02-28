В среду вечером, 28 февраля, в Третьей штурмовой бригаде сообщили, что выбили оккупантов из этого населенного пункта в Донецкой области. В то же время 24 Канал показывает на карте, где расположен город.

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Красногоровка на карте: откуда отходил враг

Небольшой город Красногоровка, площадью около 11 квадратных километров, является частью Марьинской городской общины Покровского района Донецкой области. В Генштабе отмечали, что это Новопавловское направление.

Где расположен город Красногоровка: смотрите на карте от DeepState

В сводке от ВСУ за 28 февраля говорится, что Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и других городов в этом районе, где враг благодаря поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Накануне силы армии России накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага,

– написали в Третьей штурмовой бригаде.

Там добавили, что в операции принимали участие именно бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов. Они уничтожили оккупантов, в домах, в которых они заняли позиции. От сдачи в плен захватчики отказались, хотя такая опция у них была.

Как понятно из карты боевых действий, атаковали россияне Красногоровку со стороны Марьинки. Этот город они окончательно захватили 26 декабря 2023 года.



Откуда оккупанты пытались заходить в Красногоровку / Скриншот 24 Канала с DeepState

Вместе с тем в 3-й ОШБр заявляли, что российские военные после захода в Красногоровку за короткий промежуток времени успели подготовиться к длительной обороне. Захватчики пытались сопротивляться, поэтому бои были тяжелыми, но украинские штурмовые группы нанесли им неотвратимые потери.

По состоянию на сейчас (вечер 28 февраля – 24 Канал) Красногоровка находится под контролем украинских войск,

– отмечают украинские военные.

Обратите внимание! Около 100 российских солдат в результате соответствующей операции наших штурмовиков были ликвидированы и ранены.

Недавно в Институте изучения войны отмечали, что Россия перехватила стратегическую инициативу на поле боя. Со слов аналитиков понятно, что враг не собирается прекращать атак в ближайшее время и будет делать все возможное, чтобы продвинуться вперед.

В то же время Силы обороны продолжают отражать атаки. Важно, что их успешность зависит от объемов вооружения, что нам передают партнеры. Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что 50% оружия от Запада приезжает не вовремя.