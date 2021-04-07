Кабмин планирует несколько ослабить ограничения в красной зоне карантина. В частности, разрешат торговлю садовым материалом и работу химчисток.

Проект изменений предусмотрен в повестке дня до заседания правительства 7 апреля. Их внесут в постановление Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года.

Важно Степанов рассказал, введут ли в скором времени чрезвычайное положение и комендантский час

Пояснили, что проект разработали по многочисленным обращениям бизнес-ассоциаций и письма Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Документ об изменениях / Фото Кабмина



Документ об изменениях / Фото Кабмина

Карантин в Украине: основное

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В красную зону уже попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Соответственно в этих регионах действуют строгие ограничения. Например, закрыты все торговые центры, запрещена работа кафе и ресторанов. Кроме того, в Киеве и Львове общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.

Обратите внимание! В марте – апреле в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. За сутки 6 апреля диагностировали более 15 тысяч случаев болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждал, что в ближайшие 10 дней будут довольно напряженными, а спад заболевания чиновник прогнозирует после 15 апреля.