В красной зоне немного ослабят ограничения: что позволят
Кабмин планирует несколько ослабить ограничения в красной зоне карантина. В частности, разрешат торговлю садовым материалом и работу химчисток.
Источник:24 канал
Проект изменений предусмотрен в повестке дня до заседания правительства 7 апреля. Их внесут в постановление Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года.
Важно Степанов рассказал, введут ли в скором времени чрезвычайное положение и комендантский час
Пояснили, что проект разработали по многочисленным обращениям бизнес-ассоциаций и письма Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Документ об изменениях / Фото Кабмина
Документ об изменениях / Фото Кабмина
Карантин в Украине: основное
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В красную зону уже попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
- Соответственно в этих регионах действуют строгие ограничения. Например, закрыты все торговые центры, запрещена работа кафе и ресторанов. Кроме того, в Киеве и Львове общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.
Адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью