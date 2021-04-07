Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.

Проєкт змін передбачений у порядку денному до засідання уряду 7 квітня. Їх внесуть до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

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Пояснили, що проєкт розробили через численні звернення бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.



Документ про зміни / Фото Кабміну



Документ про зміни / Фото Кабміну

Карантин в Україні: основне

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. До червоної зони вже потрапили Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.