У червоній зоні трішки послаблять обмеження: що дозволять
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Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.
Джерело:24 канал
Проєкт змін передбачений у порядку денному до засідання уряду 7 квітня. Їх внесуть до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.
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Пояснили, що проєкт розробили через численні звернення бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Документ про зміни / Фото Кабміну
Документ про зміни / Фото Кабміну
Карантин в Україні: основне
- Наразі в Україні діє адаптивний карантин. До червоної зони вже потрапили Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
- Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.
Адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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