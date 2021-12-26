Согласно данным Минздрава, в этих регионах показатели тоже улучшаются. Все остальные регионы – "желтые".

Актуально В Минздраве ответили, усилят ли карантин на Новый год

Вскоре Волынь и Запорожская область могу выйти из красной зоны, – Ляшко

Как сообщал ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко, вскоре в Украине может не остаться красных зон. Ситуация в этих областях сейчас стабилизируется.

По словам главы Минздрава, в течение 5 недель в Украине наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.

Эпидемиологическая ситуация в Украине / данные Минздрава

Главный санитарный врач предположил усиление карантина

Однако главный санитарный врач Игорь Кузин предположил, что в Украине могут усилить карантин из-за штамма Омикрона. Новый вариант коронавируса вдвое более заразен, чем предыдущий – Дельта. При этом Кузин заметил, что "поведение" Омикрона трудно спрогнозировать.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 26 декабря в Украине обнаружили 3 645 124 случая коронавируса.

Летальных исходов – 94 838.

Выздоровели более 3 428 000 больных.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 2 810 человек.

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