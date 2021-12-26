Згідно з даними МОЗ, у цих регіонах показники теж покращуються. Всі решту регіони – "жовті".

Актуально У МОЗ відповіли, чи посилять карантин на Новий рік

Невдовзі Волинь та Запорізька область можу вийти з червоної зони, – Ляшко

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошував, що незабаром в Україні може не залишитись червоних зон. Ситуація в цих областях зараз стабілізується.

За словами глави МОЗ, протягом 5 тижнів в Україні спостерігається покращення епідеміологічної ситуації.

Епідеміологічна ситуація в Україні / Дані МОЗ

Головний санітарний лікар припустив посилення карантину

Натомість головний санітарний лікар Ігор Кузін припустив, що в Україні можуть посилити карантин через штам Омікрон. Новий варіант коронавірусу вдвічі більш заразний, аніж попередній – Дельта. При цьому Кузін зауважив, що "поведінку" Омікрону важко спрогнозувати.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

Станом на 26 грудня в Україні виявили 3 мільйони 645 тисяч 124 випадки коронавірусу.

Летальних випадків – 94 838.

Одужали понад 3 мільйони 428 тисяч хворих.

За останню добу COVID-19 виявили у 2 810 осіб.

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