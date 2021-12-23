Як наголосив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації у країні та світі. Наразі додаткових обмежень не планується.

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Ігор Кузін – головний санлікар "На новорічні та різдвяні свята додаткові заходи щодо посилення карантину не передбачаються. Проте будь-які зміни в карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі".

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За прогнозом керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганиченка, усі регіони України вийдуть із червоної зони вже у 2021 році.

Разом з тим, там заявляли, що новий штам Омікрон залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

Наразі майже вся Україна перейшла в жовту зону карантину. Наразі у червоній зоні перебуваються тільки Волинська та Запорізька області.

Разом з тим, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомляв, що в уряді на час новорічно-різдвяних свят посилюють карантинні обмеження. Зокрема, на час свят діятимуть нові карантинні вимоги.

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