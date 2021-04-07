Кабмин разрешил в красной зоне работать химчисткам. Также чиновники внесли изменения в постановление, чтобы в областях из "красного" списка могли торговать садовым материалом. Об этом просили предприниматели.

Соответствующее решение министры приняли во время заседания 7 апреля. Изменения внесли в постановление от 9 декабря 2020 года.

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О таких изменениях просили предприниматели

В пояснительной записке к документу пояснили, что проект разработали после многочисленных обращений бизнес-ассоциаций и письма Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Действуют ограничения в красной зоне карантина:

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет проведения массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,

правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

Важно! Сейчас в красной зоне карантина: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.

Шмыгаль не видит необходимости в общем локдауне

Отметим, что во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в полном локдауне в Украине пока необходимости нет. В регионах, которые ранее попали в красную зону, ситуация с коронавирусом улучшается. Поэтому, считает глава правительства, адаптивный карантин оправдывает себя.

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Главное об адаптивном карантине / инфографика 24 канала