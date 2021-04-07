В красной зоне разрешили работу химчисток и торговлю садовым материалом
Кабмин разрешил в красной зоне работать химчисткам. Также чиновники внесли изменения в постановление, чтобы в областях из "красного" списка могли торговать садовым материалом. Об этом просили предприниматели.
Источник:24 канал
Соответствующее решение министры приняли во время заседания 7 апреля. Изменения внесли в постановление от 9 декабря 2020 года.
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О таких изменениях просили предприниматели
В пояснительной записке к документу пояснили, что проект разработали после многочисленных обращений бизнес-ассоциаций и письма Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Действуют ограничения в красной зоне карантина:
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- запрет проведения массовых мероприятий;
- заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,
- правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.
Шмыгаль не видит необходимости в общем локдауне
Отметим, что во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в полном локдауне в Украине пока необходимости нет. В регионах, которые ранее попали в красную зону, ситуация с коронавирусом улучшается. Поэтому, считает глава правительства, адаптивный карантин оправдывает себя.
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