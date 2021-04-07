Кабмін дозволив в червоній зоні працювати хімчисткам. Також урядовці внесли зміни до постанови, аби у областях з "червоного" списку, могли торгувати садівним матеріалом. Про це просили підприємці.

Відповідне рішення міністри ухвалили під час засідання 7 квітня. Зміни внесли до постанови від 9 грудня 2020 року.

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Про такі зміни просили підприємці

У пояснювальній записці до документа пояснили, що проєкт розробили після численних звернень бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Які діють обмеження у червоній зоні карантину:

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

заборона проведення масових заходів;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання,

уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

Важливо! Наразі у червоній зоні карантину: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

Шмигаль не бачить потреби у загальному локдауні

Зазначимо, що під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що у повному локдауні в Україні поки потреби немає. У регіонах, які раніше потрапили у червону зону, ситуація з коронавірусом покращується. Отож, вважає глава уряду, адаптивний карантин виправдовує себе.



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