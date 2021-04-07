Иран заявил, что в Красном море взорвали его судно Saviz. Страна утверждает, что на корабль заложили взрывчатку и связывает с этим Израиль.

Предварительно известно, что взрыв произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи. Однако пока нет информации о погибших, пострадавших или состоянии судна.

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Официальные лица Ирана подтвердили информацию об аварии. Утверждали, что судно атаковали военные Израиля.

Реакция США

В Штатах заявили, что американские военные никак не связаны со взрывом судна. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает The Hill.

Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были причастны к инциденту. У нас нет никакой дополнительной информации, которую мы можем предоставить,

– сказала представительница Пентагона Джессика Макналти.

Что известно о судне

Судно Saviz несколько лет курсировало в Красном море. Его использовал Корпус стражей Исламской революции для сопровождения торговых и грузовых судов.

Обратите внимание! Другое иранское судно 12 марта было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.