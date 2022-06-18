Краснопольскую общину враг поливал "Градами", было 80 прилетов - Живицкий о последствиях атак

Российские кафиры вечером 17 июня произвели обстрел Краснопольской общины Сумской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

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Несмотря на воздушные тревоги, ночь на Сумщине прошла спокойно. На утро 18 июня обстрелов не было. Вечером 17 июня оккупанты неоднократно обстреливали область.

Враг много раз обстреливал наши общины из минометов, гранатометов. Было 80 "приходов" из "Градов". Оккупанты поливали Краснопольскую общину. Есть небольшие разрушения на одном из предприятий сельскохозяйственного направления,

– сказал Живицкий.

По его словам, враг попал в составы, которые и так не использовались. В течение 18 июня на территории "прилетов" будут работать специалисты, которые будут проверять, нет ли неразорванных снарядов.

Обстрел Сумщины: главное

Ранее Живицкий сообщил, что россияне били Краснопольской и Миропольской общин.

Краснопольская община

После 15:00 залетело два вражеских беспилотника. Одно из них сбросило взрывное устройство, другое удалось уничтожить.

После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 "прилета".

После 20:00 враги начали артобстрел из "Градов", всего около 80 "прилетов". В результате обстрелов повреждены объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения.

Миропольское общество

С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской общины. Общее количество разрывов – 40, из них:

12 мин 120 миллиметров,

15 снарядов 122 миллиметра,

13 снарядов – 152 миллиметра.

Повторят ли россияне наступление на Сумщину

Российские захватчики не оставляют в покое Сумщины, область постоянно обстреливают. Однако новое наступление кафиров маловероятно. Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. Вероятность открытия фронта в Сумской области он назвал достаточно низкой.

"Мы должны понимать, что у них (оккупантов – 24 канал) нет войска сейчас для этого. Чтобы снова полномасштабно зайти с севера нашей страны, им нужны достаточно большие войска и в частности вооружение", – сказал Ростислав Смирнов.

По его словам, в случае достаточного количества вражеских сил под Сумами, в частности, россияне держали бы там условную оборону и готовились. Затем к ним пришло подкрепление вместе с белорусскими войсками.

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