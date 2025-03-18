В частности, он заявил, что государство никогда не признает никакие временно оккупированные территории российскими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что заявил Ермак о "красных линиях"

По словам Ермака, Украина не обсуждает возможность стать государством с нейтральным статусом и сокращение своих Вооруженных Сил. Эти аспекты являются так называемыми "красными линиями".

Руководитель Офиса Президента также вспомнил, что украинская сторона согласилась на 30-дневное перемирие. Однако, подчеркнул важность того, что любые инициативы должны опираться на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок.

В то же время, комментируя переговоры Украины и США в Саудовской Аравии, Ермак сказал, что отношения между государствами остаются партнерскими. Он добавил, что Соединенные Штаты не призывают украинскую сторону к территориальным уступкам или отказу от НАТО.

По мнению чиновника, они хотят сыграть роль в окончании войны и учитывают позицию и мнения Киева в этих вопросах.