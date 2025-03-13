Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ермака в эфире телемарафона.

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Ермак высказался о замораживании войны

По словам Андрея Ермака, Украина четко заявляла, что никогда не пойдет на замороженный конфликт.

Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта, они тоже против так называемого "Минска-3" или каких-то договоренностей вроде Будапештского меморандума,

– подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, встреча в Саудовской Аравии 11 марта была "очень успешной", но это только начало и Украине все еще предстоит большая работа.

Ермак добавил, что Украина постоянно информирует европейских партнеров о том, что происходит в контексте мирного процесса. Также во время переговоров было зафиксировано отдельное положение о том, что представители Европы обязательно будут участвовать в урегулировании войны.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии Киев выразил готовность к немедленному прекращению огня на 30 дней. Кроме того, этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.

В четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия. В то же время по его словам, это должно привести к "долгосрочному миру".