Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. В то же время он заверил, что якобы оккупанты полностью контролируют ситуацию, которая происходит на этом участке фронта.

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Какое заявление сделал Путин о ВСУ

Российский диктатор заявил, что, мол, "группировка", которая вторглась на территорию России, якобы находится в полной изоляции, отметив, что ситуация в Курской области якобы контролируется российскими войсками. По его словам, "техника заброшена полностью, вывезти ее невозможно".

Комментируя возможную договоренность о перемирии на 30 суток, он выразил недовольство тем, что это может предусматривать выход Сил обороны из Курской области "без боя". Путин выступил против этого, заявив, что это невозможно после стольких "преступлений" против мирного населения.

Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть,

– заявил диктатор.

К слову, он заявил, что для перемирия нужна "кропотливая" подготовка с обеих сторон, а идею перемирия он назвал "правильной". В то же время, по его мнению, "прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", что очевидно предусматривает предварительные требования Кремля.