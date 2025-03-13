Ведь тогда у россиян, которые уже давно ослеплены пропагандой, сломается нарратив, что якобы "все на условиях России". Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Поэтому для него это непростая ситуация. Это является большой проблемой и для тех, кто несет "русский мир". Потому что если Путин скажет: "Пусть будет перемирие, а потом в моменте все обсуждаем", то сломается хорошо отстроенная история в головах россиян, что все будет "только на условиях России", – сказал он.

Путин может сорвать перемирие

Борис Тизенгаузен отметил, что Путин может сорвать 30-дневное перемирие и дальше продолжить терроризировать Украину. Россияне могут выдать, что якобы украинцы "ударили первые", а они – "только в ответ".

Но никто не отменял разведку, данные которой мы также продолжаем получать. Поэтому сказать, что "это все Украина", наверное, не получится. Конечно, сорвать перемирие он может. Но я не знаю, чем это может ему помочь,

– предположил он.

В США угрожают жесткими санкциями против России, если Кремль не согласится на перемирие. Однако прекратить огонь для Путина – это лишиться возможности обстреливать дронами, ракетами, КАБами. Сейчас ему не нужно прекращения огня, но его поставили в такие условия.

"То, что Путин может долго воевать – это миф. Если он сейчас зайдет в клинч с администрацией Дональда Трампа, если Европа мобилизуется, а мы уже видим новые оборонные бюджеты, инициативы, то вряд ли он сможет воевать очень долго. Наступательный потенциал Путина в Украине уже практически на последнем издыхании", – подчеркнул политтехнолог.