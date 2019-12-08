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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Красные линии будут соблюдены на нормандском саммите, – Разумков

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      Разумков сделал заявление накануне нормандского саммита / Фото из Facebook

      Будущее Украины зависит от успешности переговоров четырех лидеров в нормандском формате, которые состоятся в Париже завтра, 9 декабря. Украинская сторона во время саммита будет придерживаться всех "красных линий".

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем фейсбуке написал, что 9 декабря станет важным днем для Украины.

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      От успешности переговоры в нормандском формате зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены,
      – подчеркнул спикер Рады.

      В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила в фейсбуке, что в Париже Владимир Зеленский будет поднимать три основных вопроса:

      • сроки и условия возвращения пленных украинцев;
      • настоящее, а не "фейковое" прекращение огня;
      • вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

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      По ее словам, первые два вопроса будут самыми важными, ведь касаются жизни украинцев. Третий важен для проведения выборов на всей территории Донбасса. Они могут состояться только при условии, что из оккупированных районов выведут войска РФ и незаконные бандформирования.

      "Логика проста: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, люди не смогут проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала – наша граница, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – подытожила Мендель.

       

       

      Отметим, 8 декабря в Киеве запланирована акция протеста против капитуляции Украины. Людей на Майдан призвали выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      Майдан может быть и мы это знаем: в "Слуге народа" готовы к революции
      сегодня
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Война на Донбассе Юлия Мендель Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков
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