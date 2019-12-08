Красные линии будут соблюдены на нормандском саммите, – Разумков

Будущее Украины зависит от успешности переговоров четырех лидеров в нормандском формате, которые состоятся в Париже завтра, 9 декабря. Украинская сторона во время саммита будет придерживаться всех "красных линий".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем фейсбуке написал, что 9 декабря станет важным днем для Украины.

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От успешности переговоры в нормандском формате зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены,

– подчеркнул спикер Рады.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила в фейсбуке, что в Париже Владимир Зеленский будет поднимать три основных вопроса:

сроки и условия возвращения пленных украинцев;

настоящее, а не "фейковое" прекращение огня;

вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

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По ее словам, первые два вопроса будут самыми важными, ведь касаются жизни украинцев. Третий важен для проведения выборов на всей территории Донбасса. Они могут состояться только при условии, что из оккупированных районов выведут войска РФ и незаконные бандформирования.

"Логика проста: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, люди не смогут проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала – наша граница, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – подытожила Мендель.

Отметим, 8 декабря в Киеве запланирована акция протеста против капитуляции Украины. Людей на Майдан призвали выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

Что известно о встрече в нормандском формате: