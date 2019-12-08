14:14
8 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Червоні лінії будуть дотримані на нормандському саміті, – Разумков

      177 Читать новость на русском
      Разумков зробив заяву напередодні нормандського саміту / Фото з Facebook

      Майбутнє України залежить від успішності перемовин чотирьох лідерів у нормандському форматі, які відбудуться у Парижі завтра, 9 грудня. Українська сторона під час саміту буде дотримуватись усіх "червоних ліній".

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у своєму фейсбуці написав, що 9 грудня стане важливим днем для України.

      Важливо: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

      Від успішності перемовини у нормандському форматі залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті,
      – наголосив спікер Ради.

      Водночас речниця президента Юлія Мендель нагадала у фейсбуці, що в Парижі Володимир Зеленський підніматиме три основні питання:

      • терміни і умови повернення полонених українців;
      • справжнє, а не "фейкове" припинення вогню;
      • виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

      Цікаво: Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі

      За її словами, перші два питання будуть найважливішими, адже стосуються життя українців. Третє важливе для проведення виборів на усій території Донбасу. Вони можуть відбутися лише за умови, що з окупованих районів виведуть війська РФ та незаконні бандформування.

      "Логіка проста: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", – підсумувала Мендель.

       

       

      Зауважимо, 8 грудня у Києві запланована акція протесту проти капітуляції України. Людей на Майдан закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність".

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще 2 тіла – кількість жертв зросла до 10
      сьогодні
      20541
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Юлія Мендель Війна на Донбасі Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Не повешал портрет Путина – не патриот: все, что нужно знать о формуле российского патриотизма
      Павло Казарін 38
      сьогодні , 12:00 Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую
      Павло Казарін 427
      сьогодні , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 561
      сьогодні , 09:00 Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия
      Блог Медіа 1263
      7 грудня , 22:00 MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города
      ProZorro 894
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук