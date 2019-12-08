Червоні лінії будуть дотримані на нормандському саміті, – Разумков
Майбутнє України залежить від успішності перемовин чотирьох лідерів у нормандському форматі, які відбудуться у Парижі завтра, 9 грудня. Українська сторона під час саміту буде дотримуватись усіх "червоних ліній".
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у своєму фейсбуці написав, що 9 грудня стане важливим днем для України.
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Від успішності перемовини у нормандському форматі залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті,
– наголосив спікер Ради.
Водночас речниця президента Юлія Мендель нагадала у фейсбуці, що в Парижі Володимир Зеленський підніматиме три основні питання:
- терміни і умови повернення полонених українців;
- справжнє, а не "фейкове" припинення вогню;
- виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.
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За її словами, перші два питання будуть найважливішими, адже стосуються життя українців. Третє важливе для проведення виборів на усій території Донбасу. Вони можуть відбутися лише за умови, що з окупованих районів виведуть війська РФ та незаконні бандформування.
"Логіка проста: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", – підсумувала Мендель.
Зауважимо, 8 грудня у Києві запланована акція протесту проти капітуляції України. Людей на Майдан закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність".
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.