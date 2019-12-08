Червоні лінії будуть дотримані на нормандському саміті, – Разумков

Майбутнє України залежить від успішності перемовин чотирьох лідерів у нормандському форматі, які відбудуться у Парижі завтра, 9 грудня. Українська сторона під час саміту буде дотримуватись усіх "червоних ліній".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у своєму фейсбуці написав, що 9 грудня стане важливим днем для України.

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Від успішності перемовини у нормандському форматі залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті,

– наголосив спікер Ради.

Водночас речниця президента Юлія Мендель нагадала у фейсбуці, що в Парижі Володимир Зеленський підніматиме три основні питання:

терміни і умови повернення полонених українців;

справжнє, а не "фейкове" припинення вогню;

виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

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За її словами, перші два питання будуть найважливішими, адже стосуються життя українців. Третє важливе для проведення виборів на усій території Донбасу. Вони можуть відбутися лише за умови, що з окупованих районів виведуть війська РФ та незаконні бандформування.

"Логіка проста: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", – підсумувала Мендель.

Зауважимо, 8 грудня у Києві запланована акція протесту проти капітуляції України. Людей на Майдан закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність".

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: