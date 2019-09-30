"Красные линии" МВФ: чего не стоит делать Украине, чтобы получить новый транш

О транше МВФ, легализации игорного бизнеса и рынке земли – в эфире 24 канала рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

О сотрудничестве с МВФ

По словам Фурсы, у Украины есть несколько месяцев, чтобы убедить МВФ, что она не перейдет "красные линии". Он подчеркнул: "Основная проблема сейчас – это фактор Коломойского".

Важно: Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

"Вот почему мы не подписали так называемый staff level agreement? Миссия просто уехала, а она могла поехать не просто так, а сказав, вот вам программа, мы договорились и дальше правление примет решение. Они этого не сделали, потому что Коломойский", – пояснил Фурса.

По его словам, сейчас у Украины есть домашнее задание. Она должна за следующие несколько месяцев убедить МВФ, что не перейдет две "красные линии":

любой компромисс с Коломойским по "Приватбанку"; независимость Национального банка как института. Они видят на него давление, в частности, из-за поджога дома Валерии Гонтаревой. Они видят в этом вообще давление на правление. И их это беспокоит.

Он убежден, что тогда программа МВФ будет, потому что никаких других проблем на самом деле нет. Бюджет устраивает миссию.

МВФ – это такой здравый смысл, который висит над нами, и все, что происходит, – проверяет,

– добавил эксперт.

Миссия МВФ в Украине: кратко о результатах работы

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора.

По словам главы МВФ в Украине Рона ва Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:

судебной реформы; реформы для перехода на рыночную экономику; защита финансовой стабильности.

Смотрите в видео: зачем Украине транш МВФ и как это работает

О легализации азарных игр

Легализация игорного бизнеса в пятизвездочных отелях вряд ли сможет решить проблему присутствия замаскированных под лотереи игровых залов, которые крышуются правоохранителями. Новый законопроект о легализации не дает ответа на этот вопрос, – отметил Сергей Фурса.

По его словам, главной проблемой сейчас является то, что на каждом шагу открыты "космолоты" или какие-то лотереи.

И закон не дает ответ на этот вопрос. Да, хорошо, в пятизвездочных отелях будет разрешено, а в других – запрещено. Ладно. Но сейчас также запрещено. То есть это не легализация проблемы, потому что проблема остается. Как нам господин Аваков еще в 2014 году сказал, что больше этого не будет? Работает запрет? Не работает,

– отметил Фурса.

Он напомнил, что когда игорный бизнес был в легальном поле, все игровые залы платили высокие налоги. А сейчас они платят взятки, которые платить дешевле чем налоги.

Да и изменение в законе – то, что позволят в пятизвездочных отелях – прекрасно. Построить украинский Лас-Вегас где-то под Одессой? Отличная идея, да! Но это не отвечает на ключевой вопрос – что делать с этими "космолотами", потому что они и сейчас работают нелегально,

– подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что незаконные сейчас залы азартных игр "крышуются" СБУ, прокураторой или полицией. У каждого своя крыша.

"Конечно, если эти структуры полностью изменятся, и туда придут кристально чистые люди – может они перестанут крышевать. Но пока этого не произошло", – подытожил эксперт.

Каким должен быть игорный бизнес по новому законопроекту

Согласно новому законопроекту по легализации игорного бизнеса, азартные игры будут проводить исключительно на территориях отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое отвечает международным стандартам.



"Мы хотим, чтобы игровые автоматы, игровые залы исчезли с улицы. Мы хотим защитить, оградить людей, которые являются зависимыми. Это не означает, что такого вида бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно. Он должен быть цивилизованным", – пояснил премьер-министр Украины Алексей гончарук.



