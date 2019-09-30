"Красные линии" МВФ: чего не стоит делать Украине, чтобы получить новый транш
О транше МВФ, легализации игорного бизнеса и рынке земли – в эфире 24 канала рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.
О сотрудничестве с МВФ
По словам Фурсы, у Украины есть несколько месяцев, чтобы убедить МВФ, что она не перейдет "красные линии". Он подчеркнул: "Основная проблема сейчас – это фактор Коломойского".
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"Вот почему мы не подписали так называемый staff level agreement? Миссия просто уехала, а она могла поехать не просто так, а сказав, вот вам программа, мы договорились и дальше правление примет решение. Они этого не сделали, потому что Коломойский", – пояснил Фурса.
По его словам, сейчас у Украины есть домашнее задание. Она должна за следующие несколько месяцев убедить МВФ, что не перейдет две "красные линии":
- любой компромисс с Коломойским по "Приватбанку";
- независимость Национального банка как института. Они видят на него давление, в частности, из-за поджога дома Валерии Гонтаревой. Они видят в этом вообще давление на правление. И их это беспокоит.
Он убежден, что тогда программа МВФ будет, потому что никаких других проблем на самом деле нет. Бюджет устраивает миссию.
МВФ – это такой здравый смысл, который висит над нами, и все, что происходит, – проверяет,
– добавил эксперт.
Миссия МВФ в Украине: кратко о результатах работы
Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора.
По словам главы МВФ в Украине Рона ва Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:
- судебной реформы;
- реформы для перехода на рыночную экономику;
- защита финансовой стабильности.
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О легализации азарных игр
Легализация игорного бизнеса в пятизвездочных отелях вряд ли сможет решить проблему присутствия замаскированных под лотереи игровых залов, которые крышуются правоохранителями. Новый законопроект о легализации не дает ответа на этот вопрос, – отметил Сергей Фурса.
По его словам, главной проблемой сейчас является то, что на каждом шагу открыты "космолоты" или какие-то лотереи.
И закон не дает ответ на этот вопрос. Да, хорошо, в пятизвездочных отелях будет разрешено, а в других – запрещено. Ладно. Но сейчас также запрещено. То есть это не легализация проблемы, потому что проблема остается. Как нам господин Аваков еще в 2014 году сказал, что больше этого не будет? Работает запрет? Не работает,
– отметил Фурса.
Он напомнил, что когда игорный бизнес был в легальном поле, все игровые залы платили высокие налоги. А сейчас они платят взятки, которые платить дешевле чем налоги.
Да и изменение в законе – то, что позволят в пятизвездочных отелях – прекрасно. Построить украинский Лас-Вегас где-то под Одессой? Отличная идея, да! Но это не отвечает на ключевой вопрос – что делать с этими "космолотами", потому что они и сейчас работают нелегально,
– подчеркнул аналитик.
Он пояснил, что незаконные сейчас залы азартных игр "крышуются" СБУ, прокураторой или полицией. У каждого своя крыша.
"Конечно, если эти структуры полностью изменятся, и туда придут кристально чистые люди – может они перестанут крышевать. Но пока этого не произошло", – подытожил эксперт.
Каким должен быть игорный бизнес по новому законопроекту
Согласно новому законопроекту по легализации игорного бизнеса, азартные игры будут проводить исключительно на территориях отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое отвечает международным стандартам.
"Мы хотим, чтобы игровые автоматы, игровые залы исчезли с улицы. Мы хотим защитить, оградить людей, которые являются зависимыми. Это не означает, что такого вида бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно. Он должен быть цивилизованным", – пояснил премьер-министр Украины Алексей гончарук.
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О рынке земли
На 2020 год в проект госбюджета правительство не заложило деньги на поддержку фермерства и развитие сельского хозяйства. Для сравнения: на 2019 год на это было выделено 800 миллионов гривен. Фурса объяснил, что именно это может означать.
► Действительно ли аграриям нужна помощь
Как сказал экономический эксперт Сергей Фурса, если какая-то отрасль в Украине и чувствует себя хорошо, то это агросектор и IT.
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"Когда бедные поддерживают богатых – это не очень хорошо, потому что агросектор сейчас в шоколаде. Ведь они экспортируют в "Евросоюз" и другие страны и зарабатывают сверхприбыли", – подчеркнул Фурса.
Он обратил внимание на то, что сейчас некоторые фермеры протестуют против создания рынка земли в Украине. Вместе, они перекрывают дороги комбайнами John Deere, стоимость которого – 250 тысяч долларов за единицу. Поэтому Сергей советует, не слишком проникаться тем, что у аграриев не будет поддержки, ведь они "сами кого угодно смогут поддержать".
У нас 18 лет действует какой-то дурацкий мораторий, что просто забирает деньги у крестьян и перераспределяет их в пользу агрохолдингов. Ибо вы арендуете за дешево, например, крестьянин не может продать и отдает пай за мешок картошки. А вы зарабатываете сверхприбыли вследствие экспорта. Вот, что происходит,
– пояснил экономический эксперт.
Рынок земли в Украине
► О референдуме относительно рынка земли
Напомним, недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины с требованием провести референдум относительно продажи земли, прежде чем выносить закон на голосование Верховной Рады.
А сделаем референдум, можем ли мы продавать квартиры. Вот я не понимаю. Земля – это частная собственность. Почему я, живя в Киеве, должен решать, будет ли продавать воображаемая баба Галя в селе под Тернополем свой пай. Какое мое собачье дело, извините?! Это частная собственность,
– заявил Фурса.
Он подчеркнул, что в Украине только 5% людей хотят продавать землю. И на эти 5% придут все: украинские олигархи, фермеры, иностранные компании.
"Серый" рынок земли в Украине давно существует / Инфографика 24 канала
К слову, в правительстве планируют начать продажу земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что ее купить смогут только украинские граждане и юридические компании, образованные по украинскому законодательству.
Все, что нужно знать о создании рынка земли – читайте здесь.
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