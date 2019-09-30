"Червоні лінії" МВФ: чого не варто робити Україні, аби отримати новий транш

Про транш МВФ, легалізацію грального бізнесу та ринок землі – в ефірі 24 каналу розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Про співпрацю з МВФ

За словами Фурси, Україна має декілька місяців, аби переконати МВФ, що вона не перейде "червоні лінії". Він наголосив: "Основна проблема зараз – це фактор Коломойського".

Важливо: Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні

"От чому ми не підписали так званий staff level agreement? Місія просто поїхала, а вона могла поїхати не просто так, а сказавши, от вам програма, ми домовились і далі правління прийме рішення. Вони цього не зробили, тому що Коломойський", – пояснив Фурса.

За його словами, зараз в України є домашнє завдання. Вона має за наступні кілька місяців переконати МВФ, що не перейде дві "червоні лінії":

будь-який компроміс з Коломойським щодо "Приватбанку"; незалежність Національного банку як інституту. Вони бачать на нього тиск, зокрема, через підпал будинку Валерії Гонтарєвої. Вони бачать в цьому взагалі тиск на правління. І їх це непокоїть.

Він переконаний, що тоді програма МВФ буде, бо жодних інших проблем насправді немає. Бюджет влаштовує місію.

МВФ – це такий здоровий глузд, який висить над нами, і все, що відбувається, – перевіряє,

– додав експерт.

Місія МВФ в Україні: коротко про результати роботи

Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Головним досягненням є усунення дефіциту енергетичного сектору.

За словами глави МВФ в Україні Рона ва Родена, вони провели важливі дискусії про економічну політику для нової програми кредитування. Крім того, він озвучив ключові завдання перед українською владою, що стосуються, зокрема:

судової реформи; реформи для переходу на ринкову економіку; захист фінансової стабільності.

Дивіться у відео: навіщо Україні транш МВФ та як це працює

Про легалізацію азарних ігор

Легалізація грального бізнесу у п'ятизіркових готелях навряд зможе вирішити проблему присутності замаскованих під лотереї гральних зал, які кришуються правоохоронцями. Новий законопроєкт пролегалізацію не дає відповіді на це питання, – зазначив Сергій Фурса.

За його словами, головною проблемою зараз є те, що на кожному кроці відкриті "космолоти" чи якісь лотереї.

І закон не дає відповідь на це питання. Так, добре, в п'ятизіркових готелях буде дозволено, а в інших – заборонено. Добре. Але зараз також заборонено. Тобто це не є легалізація проблеми, тому що проблема залишається. Як нам пан Аваков ще в 2014 році сказав, що більше цього не буде? А якось воно є. Працює заборона? Не працює,

– наголосив Фурса.

Він нагадав, що коли гральний бізнес був у легальному полі, всі ігрові зали платили високі податки. А зараз вони платять хабарі, які платити дешевше ніж податки.

І та зміна в законі – те, що дозволять в п'ятизіркових готелях – чудово. Побудувати український Лас-Вегас десь під Одесою? Чудова ідея, так! Але це не відповідає на ключове питання – що робити з цими "космолотами", бо вони і зараз нелегально працюють,

– підкреслив аналітик.

Він пояснив, що незаконні наразі зали азартних ігор "кришуються" СБУ, прокураторою або поліцією. У кожного свій дах.

"Звісно, якщо ці структури цілковито зміняться, і туди прийдуть кришталево чисті люди – може вони перестануть кришувати. Але поки що цього не відбулося", – підсумував експерт.

Яким має бути гральний бізнес за новим законопроєктомЗгідно з новим законопроєктом щодо легалізації грального бізнесу, азартні ігри будуть прововдити виключно на територіях готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнородним стандартам.



"Ми хочемо, щоб гральні автомати, гральні зали зникли з вулиці. Ми хочемо захистити, огородити людей, які є залежними. Це не означає, що такого виду бізнесу взагалі не повинно бути. Ні, звичайно. Він має бути цивілізованим", – пояснив прем'єр-міністр України Олексій гончарук.



