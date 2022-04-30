"Красных флажков" Гиркин не перейдет, – Фейгин сказал, кому выгодны заявления террориста

Экс-главарь боевиков Игорь Гиркин может в России выражать свое мнение. Однако после этого он отвечает за слова.

То, что говорит Гиркин, по всей вероятности, выгодно федеральной службе России. Об этом в эфире 24 канала сказал правозащитник Марк Фейгин.

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"Гиркин может что-то говорить, но ему постфактум дадут по голове. Он понимает, с чем имеет дело. Поэтому никогда "красных флажков" не перейдет", – подчеркнул Фейгин.

По его словам, все, что говорит экс-главарь боевиков в любом виде, внутри ФСБ кому-то это нужно.

"Гиркин – притворный антипутинист"

Правозащитник считает, что роль Гиркина – брутального антипутиниста – на самом деле притворная. Однако его заявления тоже нужны для каких-то оперативных целей, задач.

Если бы он (Гиркин – 24 канал) выходил за пределы дозволенного, то прекратил бы публичную активность. У него нет военно-цензурного формального ограничения. С помощью своей "крыши" он может озвучивать то, что нужно кому-то в ФСБ. Марк Фейгин Российский правозащитник

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