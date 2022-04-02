Красный крест не был готов оказывать помощь и не спешит это делать, – Козицикий

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в интервью рассказал о международной помощи Украине с внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома из-за войны России против Украины.

В частности, он прокомментировал помощь Красного креста, сказав, что это "вообще отдельная история".

Читайте также Красный крест подыгрывает России

Мы видели несколько их палаток, одну на территории железнодорожного вокзала. Для сравнения, спасатели развернули 80 палаток. Такую помощь предоставила ГСЧС во Львовской области и "Красный крест",

– рассказал Козицкий.

По его словам, Красный крест не был готов оказывать помощь раньше и сейчас тоже не торопится это делать.

В то же время, Козицкий рассказал о других международных организациях, которые оказали свою существенную помощь. Среди них World Central Kitchen, совместно с львовскими рестораторами, волонтерами и ОВА уже приготовили более 1 миллиона порций пищи для тех переселенцев, которые проезжали через львовскую область.

В первый месяц войны международные организации не готовы были помогать

Также он рассказал об организации Всемирной продовольственной программы ООН, которая уже начала свою работу и взяла под опеку более 40 временных приютов. Речь идет о школах и санаториях, где проживают переселенцы. Организация будет выделять средства гражданам на проживание и помогать искать и обустраивать новые объекты для размещения людей.

Однако Козицкий отметил, что международные организации в первый месяц не были готовы оказывать помощь. Одна из причин – отсутствие персонала, который мог быстро развернуть гуманитарную помощь.

Никто не мог подумать, что в центре Европы будет полномасштабная война,

сказал глава Львовской ОВА.

Отдельно он поблагодарил Польшу, которая с первых дней войны организовала гуманитарные хабы. Самая большая помощь сейчас сосредоточена в Перемышле, Люблине и Жешуве.